09 июня 2021, 08:17
Госавтоинспекция поддержала предложение снизить скорость машин в городе до 30 км/ч
Одновременно с этим начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин заявил, что снижать скорость в городах необходимо «индивидуально и обоснованно» для каждой конкретной улицы
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Госавтоинспекция России одобрила инициативу снизить скорость движения автотранспорта на улицах городов с действующих 60 км/ч до 30 км/ч.
Одновременно с этим начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин в беседе с ТАСС заявил, что снижать скорость в городах необходимо «индивидуально и обоснованно» для каждой конкретной улицы.
Полицейский заявил, что согласен с утверждением «чем ниже скорость, тем ниже смертность», однако по такой логике можно полностью запретить дорожное движение.
«Поэтому, если объективно обосновывать снижение скорости до 30 км/ч, то почему нет, но опять же у нас все равняется через нештрафуемый порог, говорим 30, а в голове — 50 км/ч», - заявил Дмитрий Митрошин.