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09 июня 2021, 08:09

США потребовали от Швейцарии выдать им предполагаемого держателя Telegram-канала НЕЗЫГАРЬ

Владислав Клюшин был арестован в кантоне Валлис в марте текущего года. Сейчас он находится под арестом в ожидании решения суда о своей экстрадиции. Сам россиянин просит швейцарские власти не выдавать его американским силовикам

США потребовали от Швейцарии выдать им предполагаемого держателя Telegram-канала НЕЗЫГАРЬ
Фото: bryansktoday.ru

Американский власти направили Минюсту Швейцарии запрос об экстрадиции российского бизнесмена Владислава Клюшина. В Штатах его обвиняют в инсайдерской торговле.

Владислав Клюшин был арестован в кантоне Валлис в марте текущего года. Сейчас он находится под арестом в ожидании решения суда о своей экстрадиции. Сам россиянин просит швейцарские власти не выдавать его американским силовикам, сообщает Znak.com.

Издание «Проект» в своем Twitter сообщает, что Владислав Клюшин может быть одним из держателей провластного Telegram-канала НЕЗЫГАРЬ. Он также является владельцем группы М13, которая специализируется на разработке баз данных и компьютерных ресурсов. Среди прочего фирма по заказу российских властей занималась разработкой системы мониторинга СМИ и соцсетей «Катюша».

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