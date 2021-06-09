США потребовали от Швейцарии выдать им предполагаемого держателя Telegram-канала НЕЗЫГАРЬ
Владислав Клюшин был арестован в кантоне Валлис в марте текущего года. Сейчас он находится под арестом в ожидании решения суда о своей экстрадиции. Сам россиянин просит швейцарские власти не выдавать его американским силовикам
Американский власти направили Минюсту Швейцарии запрос об экстрадиции российского бизнесмена Владислава Клюшина. В Штатах его обвиняют в инсайдерской торговле.
Владислав Клюшин был арестован в кантоне Валлис в марте текущего года. Сейчас он находится под арестом в ожидании решения суда о своей экстрадиции. Сам россиянин просит швейцарские власти не выдавать его американским силовикам, сообщает Znak.com.
Издание «Проект» в своем Twitter сообщает, что Владислав Клюшин может быть одним из держателей провластного Telegram-канала НЕЗЫГАРЬ. Он также является владельцем группы М13, которая специализируется на разработке баз данных и компьютерных ресурсов. Среди прочего фирма по заказу российских властей занималась разработкой системы мониторинга СМИ и соцсетей «Катюша».