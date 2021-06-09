09 июня 2021, 08:01
Россияне смогут получать выплаты от государства в автоматическом режиме
Российские граждане смогут получать социальные выплаты в автоматическом режиме через портал «Госуслуги». Подавать для этого официальные заявления в профильные ведомства не придется
Фото: ВЛуки.ру
Российские граждане смогут получать социальные выплаты в автоматическом режиме через портал «Госуслуги». Подавать для этого официальные заявления в профильные ведомства не придется.
В Министерстве труда и соцразвития заявили, что на «Госуслугах» появится специальная функция для получения соцвыплат. Также граждане должны будут указать на портале данные своих актуальных счетов в банке.
Источники «Известий» сообщили, что список банков, чьи реквизиты граждане смогут указывать для получения пособий, будет ограниченным. Если россиянин хочет, чтобы деньги были зачислены на карту, то она должна быть выпущена платежной системой «Мир».