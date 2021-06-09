В Госдуме предложили выплачивать всем россиянам по 10 тысяч рублей «просто так»
В Госдуме за три месяца до выборов предложили раздавать российским гражданам по 10 тысяч рублей «просто так». Соответствующий законопроект внесли депутаты из фракции «Справедливая Россия»
В Госдуме за три месяца до выборов предложили раздавать российским гражданам по 10 тысяч рублей «просто так». Соответствующий законопроект внесли депутаты из фракции «Справедливая Россия».
Зампред фракции справороссов Олег Шеин рассказал «Известиям», что президент Владимир Путин во время пандемии коронавируса уже несколько раз распорядился выплатить материальную помощь семьям с детьми. Депутат считает, что именно с этой категории населения нужно начать вводить безусловный базовый доход.
Законопроект «СР» сначала предлагает выплачивать по 10 тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка. С осени текущего года такие выплаты должны получать уже все россияне.
В случае принятия данного законопроекта, на его реализацию правительству придется выделять по 18 трлн рублей каждый год. Для изыскания таких сумм справороссы советуют властям активнее бороться с сокращением офшорных счетов крупных российских предприятий.