В Набережных Челнах пьяный полицейский сбил ребенка на самокате
В Набережных Челнах сотрудник полиции сбил на автомобиле 8-летнего ребенка на самокате. В ГУ МВД по Татарстану сообщили, что силовик находится за рулем в состоянии алкогольного опьянения
В Набережных Челнах сотрудник полиции сбил на автомобиле 8-летнего ребенка на самокате. В ГУ МВД по Татарстану сообщили, что силовик находится за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Ребенок в результате ДТП получил ушибы. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.
В полиции города также сообщили РИА Новости, что на момент ДТП полицейский не был при исполнении служебных обязанностей.
Ребенка сбил заместитель начальника уголовного розыска отдела полиции «Автозаводский». По предварительной информации, водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara при повороте направо не предоставил преимущество пешеходу на самокате.
Полицейский будет уволен со службы по отрицательным основаниям. Его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.