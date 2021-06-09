В Омской области жителям сгоревшей деревни вместо новых домов выдали 2 млн рублей на всех
Губернатор Омской области Александр Бурков подписал постановление о выплате из резервного фонда 2 млн рублей жителям деревни Каракуль Большереченского района, чьи дома сгорели во время пожара в начале мая
Губернатор Омской области Александр Бурков подписал постановление о выплате из резервного фонда 2 млн рублей жителям деревни Каракуль Большереченского района, чьи дома сгорели во время пожара в начале мая.
В администрации региона сообщили порталу NGS55.ru, что собственникам сгоревших домов выплатят по 300 тысяч рублей, а прописанным родственникам хозяев – по 100 тысяч рублей.
Во время пожара в Каракуле сгорели 14 из 33 жилых домов, 10 нежилых построек и единственный магазин. По версии следствия, пожар произошел по вине главы Уленкульского сельского поселения Большереченского района Лейлы Мухаметшиной. Против чиновницы возбудили дело по статье «Халатность».
Примечательно, что сразу после пожара Александр Бурков обещал местным жителям построить новые дома. Власти рассматривали варианты строительства домов, обеспечения граждан стройматериалами или выплаты денег. Однако позже в Минстрое региона от строительства домов отказались.