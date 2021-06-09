В Петербурге чиновники с начала пандемии потратили на концерты и фестивали 461 млн рублей
Власти Санкт-Петербурга с начала пандемии коронавируса и введения антиковидных ограничений потратили 461,2 млн рублей из городского бюджета на организацию различных «праздничных мероприятий»
Власти Санкт-Петербурга с начала пандемии коронавируса и введения антиковидных ограничений потратили 461,2 млн рублей из городского бюджета на организацию различных «праздничных мероприятий».
В северной столице, как и в других российских регионах, с марта по август 2020 года действовал запрет на проведение массовых культурных, спортивных и зрелищных мероприятий. После смягчения ограничений городские и муниципальные заказчики начали в массово организовывать концерты, театральные спектакли, уличные праздники и фестивали разной тематики, сообщает издание NewsPrice.
С начала пандемии в Петербурге устроили три сотни массовых мероприятий с участием 423 тысяч человек. За это же время коронавирус был выявлен у 446 427 жителей города, из которых 14 600 человек скончались в результате осложнений.