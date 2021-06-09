Свидетели по делу о сбитом под Донецком «Боинге» подтвердили запуск ракеты по самолету
В Нидерландах в суде по делу о крушении пассажирского самолета «Малазийских авиалиний» в Донецкой области в июле 2014 года дал показания свидетели предполагаемого запуска ракеты с земли по лайнеру
В Нидерландах в суде по делу о крушении пассажирского самолета «Малазийских авиалиний» в Донецкой области в июле 2014 года дал показания свидетели предполагаемого запуска ракеты с земли по лайнеру.
Восемь человек рассказали, что видели или слышали полет ракеты недалеко от поселка Снежное. Три свидетеля заявили, что были в районе места запуска ракеты (предположительно из российского ЗРК «Бук»), а один человек сообщил, что в момент инцидента находился на блокпосту ДНР недалеко от поселка Первомайское, сообщает «Русская служба Би-Би-си».
Еще один свидетель рассказал, что не только слышал грохот и звук взрыва, но и видел падающие обломки самолета. Биллинг этого свидетеля показал, что он действительно находился в районе крушения малазийского «Боинга» 17 июля 2014 года.
Напомним, что обвиняемыми по делу о сбитом «Боинге» проходят граждане России Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Из всех обвиняемых только Олег Пулатов согласился дать показания, но в записи. В своих показаниях он заявил, что его не было в месте предполагаемого пуска ракеты 17 июля 2014 года.