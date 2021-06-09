В праймериз «Единой России» в нарушение закона участвовали силовики
В праймериз «Единой России», который проходил с 24 по 30 мая, принимали участие как минимум шесть сотрудников различных силовых ведомств, хотя по закону они не имели права этого делать. Об этом говорится в совместном расследовании «Медиазоны» и Scanner Project
В праймериз «Единой России», который проходил с 24 по 30 мая, принимали участие как минимум шесть сотрудников различных силовых ведомств, хотя по закону они не имели права этого делать. Об этом говорится в совместном расследовании «Медиазоны» и Scanner Project.
Журналисты выяснили, что на праймериз в Чечне свою кандидатуру выдвинули начальник управления ГИБДД республики Идрис Черхигов и глава полиции Шатойского района Имам-Али Махмутхажиев. В Астраханской области в праймериз участвовал заместитель начальника региональной полиции Андрей Лифанов, в Дагестане — следователь МВД Девлетхан Алиев, а в Ставропольском крае – сотрудник УФСИН Магомед Магомедов.
Кроме того, в Санкт-Петербурге во внутрипартийном голосовании «ЕР» участвовал полицейский Роман Гладышев, который в марте текущего года стал подозреваемым по делу о превышении полномочий. Его обвиняют в передаче данных пассажиров рейса Томск – Москва, на котором стало плохо Алексею Навальному в связи с его отравлением.
В «Единой России» ситуацию с незаконным участием в праймериз силовиков пока не прокомментировали. Отметим, что действующее законодательство запрещает сотрудникам силовых ведомств состоять в политических партиях и участвовать в их деятельности.