Власти Кубани организуют пункты вакцинации от коронавируса для туристов
Сейчас на Кубани работают 239 пунктов вакцинации с пропускной способностью в 15 тысяч человек. Для отдыхающих власти региона организовали мобильные пункты вакцинации в Туапсе, Сочи и Новороссийске
Власти Краснодарского края решили организовать прививочные пункты для туристов, которые во время отдыха захотят поставить вакцину от коронавируса.
Глава региона Вениамин Кондратьев дал поручение правительству проработать возможность вакцинации отдыхающих, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Сейчас на Кубани работают 239 пунктов вакцинации с пропускной способностью в 15 тысяч человек. Для отдыхающих власти региона организовали мобильные пункты вакцинации в Туапсе, Сочи и Новороссийске.
Этим летом Краснодарский край планирует принять около 8 млн человек. Часть из них местные власти рассчитывают привить от коронавирусной инфекции.
Среди местных жителей полностью вакцинацию на сегодняшний день прошли около 600 тысяч человек. При этом для формирования коллективного иммунитета привить надо 2,7 млн человек.
Эксперты меж тем считают, что властям Кубани не удастся убедить туристов сделать прививку во время отпуска, тем более что между получением первого и второго компонента должно пройти не менее 20 дней.