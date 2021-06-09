09 июня 2021, 00:38
«Роснефть» подала в суд на журнал Forbes и журналиста Дмитрия Яковенко
Скорее всего, иск «Роснефти» связан со статьей Яковенко, которая была опубликована в апреле текущего года. В публикации говорилось о возможных связях компании Игоря Сечина с миллиардером Сергеем Судариковым
Фото: bcs-express.ru
Государственная компания «Роснефть» подала в суд на журнал Forbes и журналиста Дмитрия Яковенко. В чем состоят претензии госкомпании, пока не сообщается.
Дмитрий Яковенко в беседе с «МБХ медиа» подтвердил, что является ответчиком по иску «Роснефти», но других подробностей он не знает.
Скорее всего, иск «Роснефти» связан со статьей Яковенко, которая была опубликована в апреле текущего года. В публикации говорилось о возможных связях компании Игоря Сечина с миллиардером Сергеем Судариковым.
Напомним, что в этом году «Роснефть» подала иски к информагентству Bloomberg, изданию «Важные истории», радиостанции «Эхо Москвы» и телеканалу «Дождь» из-за различных публикаций о госкомпании.