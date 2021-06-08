«Единая Россия» во время действия антиковидных ограничений потратила на публичные мероприятия 177 млн рублей
Партия «Единая Россия» в первом квартале 2021 года потратила на проведение публичных мероприятий 177 млн рублей. Это в 11 раз больше расходов партии на аналогичные цели в 2020 году. Тогда единороссы потратили 15,4 млн рублей
Партия «Единая Россия» в первом квартале 2021 года потратила на проведение публичных мероприятий 177 млн рублей. Это в 11 раз больше расходов партии на аналогичные цели в 2020 году. Тогда единороссы потратили 15,4 млн рублей.
По данным «Открытых медиа», расходы партии власти на пропаганду, напротив, сократились почти в два раза и составили 174,8 млн рублей.
Остальные политические партии потратили на проведение публичных мероприятий намного меньше. Это объясняется тем, что почти по всей России продолжает действовать запрет на массовые мероприятия, а власти согласовывают только акции «Единой России» и Кремля.
Так, КПРФ потратила на публичные мероприятия всего 223 тысячи рублей, а ЛДПР вообще не потратила ни рубля.
Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов напомнил, что антиковидные ограничения не помешали властям провести многотысячный концерт-митинг в «Лужниках» в честь очередной годовщины воссоединения Крыма и России. Кроме того, власти после протестных акций проводили флешмоб в поддержку Владимира Путина с участием сотен людей.