08 июня 2021, 17:11
Правительство разрешило выдавать очередникам квартиры в домах недобросовестных застройщиков
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о расширении полномочий Фонда защиты прав дольщиков. Теперь организация сможет решать проблем не только обманутых дольщиков, но и жилищных очередников
Фото: novostroy.ru
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о расширении полномочий Фонда защиты прав дольщиков. Теперь организация сможет решать проблем не только обманутых дольщиков, но и жилищных очередников.
Кабмин разрешил Фонду защиты прав дольщиков передавать очередникам квартиры, которые недобросовестные застройщики не успели продать. На квартиры смогут рассчитывать жильцы аварийных домов, малоимущие граждане, сироты, многодетные семьи и инвалиды, сообщает РБК.
Речь идет о квартирах в достроенных за счет бюджета домах.
В настоящее время в очереди на улучшение жилищных условий по социальным программам стоят более 4 млн россиян. При этом ожидание может растянуться до 20 лет.