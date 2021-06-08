Росстат сообщил о смерти 20 323 человек от коронавируса в апреле 2021 года
Уровень смертности за апрель 2021 года вырос по сравнению с апрелем 2020 года на 11,6%, а избыточная смертность (превышение над числом умерших в апреле 2020 года) составила 17 472 человек
Росстат опубликовал данные об уровне смертности в апреле 2021 года. В ведомстве сообщили, что за месяц от коронавирусной инфекции скончались 20 323 человека.
В Росстате уточнили, что из этих 20 323 человек у 15 573 пациентов COVID-19 стал основной причиной смерти. У остальных 4750 коронавирус стал одной из причин смерти.
Уровень смертности за апрель 2021 года вырос по сравнению с апрелем 2020 года на 11,6%, а избыточная смертность (превышение над числом умерших в апреле 2020 года) составила 17 472 человек.
Фактически впервые за время пандемии коронавируса Росстат признал, что вся избыточная смертность в стране за прошедший год была вызвана коронавирусной инфекцией.
При этом по официальным данным оперштаба по борьбе с COVID-19, число умерших от коронавируса в несколько раз ниже избыточной смертности. По данным штаба, по состоянию на 30 апреля 2021 года от коронавируса скончались 110 520 человек, хотя Росстат оценивает число умерших ковидных пациентов в 270 тысяч человек.