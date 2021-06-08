08 июня 2021, 16:19
Госдума одобрила законопроект о включении вакцинации от COVID-19 в национальный календарь прививок
Депутаты Госдумы одобрили законопроект о включении в национальный календарь прививок вакцинацию против коронавирусной инфекции. Соответствующий документ принят голосами 306 парламентариев
Фото: втчк.рф
Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект о включении в национальный календарь прививок вакцинацию против коронавирусной инфекции. Соответствующий документ принят голосами 306 парламентариев. Против проголосовал один человек, еще 63 депутата – воздержались.
В Госдуме принятие данного законопроекта объяснили необходимостью определить источники финансового обеспечения вакцинации населения. Этот документ закрепляет обязательство государства проводить бесплатную прививочную кампанию.
В Минздраве России заявили, что прививка от COVID-19 останется для российских граждан добровольной даже после внесения ее в национальный план-календарь, сообщает ТАСС.