В Ухте из-под асфальта рядом с жилым домом вышла нефтесодержащая жидкость
В Ухте (республика Коми) на улице Куратова на поверхность из-под асфальта вышла нефтесодержащая жидкость. В настоящее время местные экологи выясняют, насколько эта ситуация локальна
В Ухте (республика Коми) на улице Куратова на поверхность из-под асфальта вышла нефтесодержащая жидкость. В настоящее время местные экологи выясняют, насколько эта ситуация локальна.
Жители города опубликовали в соцсетях фотографии и видео «лужи с нефтью», которая образовалась в районе дома №20 на улице Куратова.
Специалисты управления по делам ГО и ЧС и отдела экологии мэрии Ухты предварительно установили, что произошел «естественный выход нефтесодержащей жидкости на поверхность». Чиновники заверили, что угрозы попадания нефти в водные объекты нет.
Нефть могла вытечь на поверхность из бесхозной отработанной углеводородной скважины. По данным Минприроды Коми, таких скважин много на территории Усинского, Ижемского, Ухтинского районов. Часть из них представляет серьезную угрозу для окружающей среды из-за близкого расположения к водоемам и особо охраняемым территориям.
Напомним, что в начале мая на границе Коми и Ненецкого АО произошла авария на нефтепроводе компании «Луйкол», в результате которой в почву вытекло 900 тонн нефти, а в реки Колва и Печора – около 9 тонн (по версии «Лукойл-Коми»). Росприроднадзоре предварительно оценили ущерб от инцидента на Ошском месторождении в 300 млн рублей.