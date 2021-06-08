Авиакомпании подали рекордное количество заявок на полеты в Крым, Калининград и на Кубань
Российские авиакомпании подали рекордное количество заявок на осуществление рейсов на курорты Краснодарского края, Крыма и в Калининград до конца летнего сезона. Авиакомпании планируют загрузить эти направления в среднем в 2-3 раза сильнее, чем летом «доковидного» 2019 года
Российские авиакомпании подали рекордное количество заявок на осуществление рейсов на курорты Краснодарского края, Крыма и в Калининград до конца летнего сезона.
Авиакомпании планируют загрузить эти направления в среднем в 2-3 раза сильнее, чем летом «доковидного» 2019 года.
В московском аэропорту «Шереметьево» сообщили газете «Ведомости», что основным драйвером роста количества внутренних рейсов остается антиковидный запрет на полеты за границу.
Воздушная гавань рассчитывает увеличить этим летом количества рейсов в Анапу, Геленджик, Симферополь и Сочи и обратно в 1,5-2 раза по сравнению с летом 2019 года. Количество рейсов в Калининград вырастет на 11%.
В «Домодедово» рассказали, что количество рейсов на юг России и в Калининград вырастет на 90% по сравнению с 2019 годом. Например, в Сочи из «Домодедово» авиакомпании будут летать 170 раз в неделю, в Симферополь – 193 раза в неделю, а в Калининград – 77 раз в неделю.
Российские перевозчики также планируют увеличить количество рейсов в южные города из региональных аэропортов.