Госдума одобрила поправки, разрешающие отслеживать пропавших людей по телефону без решения суда
Депутаты Госдумы одобрили поправки, которые разрешают начать поиск пропавших без вести при помощи их мобильных телефонов сразу после получения заявления о пропаже
Депутаты Госдумы одобрили поправки, которые разрешают начать поиск пропавших без вести при помощи их мобильных телефонов сразу после получения заявления о пропаже.
Законопроект позволяет оперативным службам искать пропавших людей по местоположению их телефонов без разрешения суда, на получение которого уходит много времени.
В течение 24 часов с момента поступления сообщения о пропаже человека можно будет получить сведения о том, с кем он в последнее время связывался по сотовому, а также где в данный момент находится телефон.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил «Интерфаксу», что в поисках пропавших важную роль играет время, а промедление из-за необходимости получать разрешение от суда на поиск может стоить людям жизни. Новый же закон разрешает приступить к поискам людей незамедлительно.