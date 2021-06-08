В Ленобласти ввели режим повышенной готовности из-за опасности радиационного заражения
В Ленинградской области ввели режим повышенной готовности в связи с опасностью радиационного заражения. Одновременно с этим чиновники заверили граждан, что никакой угрозы для них нет
В Ленинградской области ввели режим повышенной готовности в связи с опасностью радиационного заражения. Одновременно с этим чиновники заверили граждан, что никакой угрозы для них нет.
Портал dp.ru сообщает, что режим повышенной готовности ввели в поселке Кузьмоловский Всеволожского района на границе с Санкт-Петербургом по решению губернатора региона Александра Дрозденко.
Соответствующее решение принято в связи с ухудшением экологической обстановки из-за ситуации, сложившейся на территории Радиационного комплекса, который ранее входившего в структуру научного центра «Прикладная химия».
Власти пояснили, что данный объект считается сложным, и существует вероятность радиационного заражения. Сейчас идет передача прав на объект новому собственнику (другому ведомству), поэтому был введен режим повышенной готовности для усиления контроля на объекте.
Вице-губернатор Ленобласти Михаил Ильин, курирующий вопросы безопасности, заверил граждан, что опасности для населения нет, «ничего не фонит, все хорошо».
В свою очередь РИА Новости уточняет, что режим повышенной готовности введен из-за возникшего вопроса по обеспечению охраны опасных объектов организации, которая изменила форму собственности.