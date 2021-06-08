Никулинский суд Москвы оправдал сына дагестанского чиновника по делу об убийстве студентки
Никулинский райсуд Москвы вынес оправдательный приговор сыну бывшего председателя правительства Дагестана Мухтара Меджидова Муртузали Меджидову по делу об убийстве студентки МГИМО
Никулинский райсуд Москвы вынес оправдательный приговор сыну бывшего председателя правительства Дагестана Мухтара Меджидова Муртузали Меджидову по делу об убийстве студентки МГИМО.
Приговор основан на решении суда присяжных, которые большинством голосов признали молодого человека невиновным.
В связи с оправдательным вердиктом у Муртузали Меджидова есть право на реабилитацию.
21-летняя студентка четвертого курса МГИМО Томирис Байсафа выпала с четвертого этажа здания 13 апреля 2018 года. Она была госпитализирована с множественными переломами, а спустя три недели скончалась.
Первоначально по факту смерти студентки Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства», однако затем дело было переквалифицировано на статью «Убийство».
Сын экс-главы правительства Дагестана был задержан по подозрению в убийстве девушки летом 2020 года. По версии следствия, он вытолкнул свою подругу из окна в ходе ссоры.