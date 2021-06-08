08 июня 2021, 13:24
В Волгоградской области неизвестный обстрелял подростков возле школы
В городе Волжский Волгоградской области неизвестный открыл огонь по подросткам. Инцидент произошел возле школы №15 на улице Энтузиастов. Один подросток получил ранения в руку, а второй – в ногу. Сейчас им оказывается медицинская помощь
Фото: kuban.mk.ru
В городе Волжский Волгоградской области неизвестный открыл огонь по подросткам. Инцидент произошел возле школы №15 на улице Энтузиастов.
Telegram-канал газеты «Известия» сообщает, что один подросток получил ранения в руку, а второй – в ногу. Сейчас им оказывается медицинская помощь.
Злоумышленник стрелял из пневматического оружия. В «скорую помощь» и полицию об инциденте сообщил завуч школы, сообщает РИА Новости.
Znak.com со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области сообщает, что инцидент произошел в поселке Краснооктябрьский. Подозреваемый пока не задержан.