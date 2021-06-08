ЕСПЧ присудил фигуранту «болотного дела» Ивану Непомнящих компенсацию в 7,5 тысяч евро
Европейский суд по правам человека присудил фигуранту «болотного дела» Ивану Непомнящих компенсацию в размере 7,5 тысяч евро. Молодой человек был задержан за участие в протестном митинге на Болотной площади в Москве в мае 2012 года и осужден на 2,5 года
Европейский суд по правам человека присудил фигуранту «болотного дела» Ивану Непомнящих компенсацию в размере 7,5 тысяч евро. Молодой человек был задержан за участие в протестном митинге на Болотной площади в Москве в мае 2012 года и осужден на 2,5 года.
ЕСПЧ призвал, что российские власти нарушили статью 11 Конвенции о защите прав человека и основных свобод – о свободе собраний и объединений. В решении суда говорится, что поведение Ивана Непомнящих на митинге представляло собой спонтанную реакцию на силу, которую применили правоохранители в отношении участников мирного протеста. В этой ситуации реакция российских властей, которые лишили молодого человека свободы на 2,5 года, была «неадекватной», сообщает глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Иван Непомнящих был осужден по статьям «Участие в массовых беспорядках» и «Применения насилия в отношении представителя власти». по версии следствия, он пытался воспрепятствовать задержанию «агрессивно настроенных граждан» и ударил зонтом двух полицейских.