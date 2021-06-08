В Курской области пенсионерам выплатят по 3 тысячи рублей за прививку от коронавируса
В администрации региона пояснили, что единовременную выплату за вакцинацию смогут получить пенсионеры, которые сделали первую прививку с 1 сентября 2020 года и вакцинируются до 30 ноября
В Курской области жителям старше 65 лет выплатят по 3 тысячи рублей за прививку от коронавируса.
В администрации региона пояснили, что единовременную выплату за вакцинацию смогут получить пенсионеры, которые сделали первую прививку с 1 сентября 2020 года и вакцинируются до 30 ноября.
Составлять списки прошедших вакцинацию граждан будет курский областной клинический кожвендиспансер, а выплатами - региональный комитет соцобеспечения, материнства и детства, сообщает Znak.com.
Деньги за прививку жителям Курской области перечислят на пенсионные счета.
Отметим, что пока Курская области оказалась самым щедрым регионом страны. До этого пожилым гражданам за вакцинацию обещали выплатить по 1-2 тысячи рублей. Даже в «богатой» Москве пенсионерам за прививку выплачивают только тысячу рублей или предоставляю скидку в магазине на аналогичную сумму.