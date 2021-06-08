Центризбирком за последние 15 лет не пустил на выборы 120 тысяч оппозиционных кандидатов
За эти 15 лет ЦИК не зарегистрировал только 2% кандидатов, выдвинутых думскими партиями «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Одновременно с этим до выборов не были допущены 25% представителей «несистемных партий» и 13% самовыдвиженцев
Российские власти за последние 15 лет не допустили на выбором под разными предлогами 120 тысяч человек. Среди них оказались 20 тысяч представителей так называемых «системных партий», а остальные 100 тысяч – это кандидаты от несистемной оппозиции или самовыдвиженцы.
По данным «Важных историй», если на выборах в Государственную думу 2003 года Центризбирком зарегистрировал 60% кандидатов-самовыдвиженцев, то на выборах в 2016 году – только 8%.
За эти 15 лет ЦИК не зарегистрировал только 2% кандидатов, выдвинутых думскими партиями «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Одновременно с этим до выборов не были допущены 25% представителей «несистемных партий» и 13% самовыдвиженцев.
Чаще всего независимых кандидатов не регистрируют под предлогом превышения допустимой доли брака в подписных листах. Такая ситуация, например, была на выборах в Мосгордуму 2019 года. При этом проверяющие намеренно вбивали в базу данные избирателей с ошибками, чтобы система признала их подписи недействительными.
Еще одна схема снятия неугодного кандидата с выборов связана с кандидатами-спойлерами. Сначала избирательная комиссия регистрирует того или иного политика с ошибками, а затем кандидат-спойлер обращается в суд с указанием на ошибку, а суд решение о регистрации отменяет.
В текущем году Госдума спешно приняла «закон против ФБК» (организация включена в реестр инагентов), который запрещает участие в выборах не только руководителями и членам организации, признанной экстремисткой, но и всем, кто оказывал ей какую-либо поддержку. Причем речь идет об участии и поддержке организации за три года до ее признания экстремистской. В июне московский суд рассмотрит иск прокуратуры о признании ФБК и штабов Алексея Навального экстремистскими организациями.