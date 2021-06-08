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08 июня 2021, 11:45

Дмитрий Медведев не возглавит список «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму

Сейчас кремлевские политтехнологи рассматривают различные варианты списка кандидатов в депутаты от «Единой России», однако ни в одном из них нет Дмитрия Медведева. В прежние годы он всегда возглавлял партийный список «ЕР»

Дмитрий Медведев не возглавит список «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму
Фото: smipressa.ru

Зампред Совета Безопасности и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, скорее всего, не возглавит список партии власти на выборах в Госдуму.

Сейчас кремлевские политтехнологи рассматривают различные варианты списка кандидатов в депутаты от «Единой России», однако ни в одном из них нет Дмитрия Медведева. В прежние годы он всегда возглавлял партийный список «ЕР».

В Кремле считают, что участие бывшего премьер-министра в парламентских выборах не поможет положению «Единой России», но может вызвать «ненужные разговоры и обсуждения», что только испортит имидж партии власти, сообщает РБК.

Ранее сообщалось, что региональные списки «Единой России» на парламентских выборах возглавят 44 губернатора. При этом лидером списка кандидатов в депутаты партии власти на Дальнем Востоке может стать вице-премьер и полпред президента в этом федеральном округе Юрий Трутнев.

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