Дмитрий Медведев не возглавит список «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму
Сейчас кремлевские политтехнологи рассматривают различные варианты списка кандидатов в депутаты от «Единой России», однако ни в одном из них нет Дмитрия Медведева. В прежние годы он всегда возглавлял партийный список «ЕР»
Зампред Совета Безопасности и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, скорее всего, не возглавит список партии власти на выборах в Госдуму.
Сейчас кремлевские политтехнологи рассматривают различные варианты списка кандидатов в депутаты от «Единой России», однако ни в одном из них нет Дмитрия Медведева. В прежние годы он всегда возглавлял партийный список «ЕР».
В Кремле считают, что участие бывшего премьер-министра в парламентских выборах не поможет положению «Единой России», но может вызвать «ненужные разговоры и обсуждения», что только испортит имидж партии власти, сообщает РБК.
Ранее сообщалось, что региональные списки «Единой России» на парламентских выборах возглавят 44 губернатора. При этом лидером списка кандидатов в депутаты партии власти на Дальнем Востоке может стать вице-премьер и полпред президента в этом федеральном округе Юрий Трутнев.