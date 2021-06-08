08 июня 2021, 10:58
Российские рестораны из-за подорожания продуктов повысили цены на 15%
Российские рестораны за последний год повысили цены на блюда и напитки на 10-15%. Участники ресторанного рынка объяснили ситуацию ростом цен на продукты питания, а также ростом затрат на логистику и издержек на персонал
Фото: travelask.ru
Российские рестораны за последний год повысили цены на блюда и напитки на 10-15%. Участники ресторанного рынка объяснили ситуацию ростом цен на продукты питания, а также ростом затрат на логистику и издержек на персонал.
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров заявил «Коммерсанту», что рестораны в среднем повысили стоимость блюд в пределах 15%, но динамика может отличаться в зависимости от региона. Завышенные цены на ресторанные блюда могут сохраниться до конца лета.
Сервис по доставке еды Catery в свою очередь сообщил, что наибольшее повышение цен (до 20%) произошло в небольших заведениях, так как в отличие от сетевых заведений они не могут сдерживать цены за счет оптовых закупок продуктов.