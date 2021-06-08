Минприроды заподозрило Иркутскую область и Якутию в занижении данных о лесных пожарах
Глава Минприроды Александр Козлов обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить достоверность официальной отчетности властей Якутии и Иркутской области по лесным пожарам
Глава Минприроды Александр Козлов обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить достоверность официальной отчетности властей Якутии и Иркутской области по лесным пожарам. Чиновник отметил, что данные администраций расходятся с данными спутникового мониторинга.
Александр Козлов заявил, что официальная отчетность Иркутской области и Якутии недостоверно отражает лесопожарную обстановку в этих регионах. Это приводит к принятию недостаточных мер по предотвращению возникновения и организации тушения крупных лесных пожаров.
Министр попросил Генпрокуратуру провести проверку и принять меры прокурорского реагирования в отношении региональных властей.
По словам чиновника, в настоящее время в Якутии действует несколько лесных пожаров, однако данные властей региона о площади этих пожаров расходятся с данными спутников. Так, чиновники уверяют, что в Нюрбинском лесничестве огонь распространился на площади 1057 гектаров, а данные спутника говорят о том, что площадь пожара составляет 20 тысяч гектаров.
Аналогичные расхождения в данных были зафиксированы в Сунтарском лесничестве и Ленском лесничестве.
Александр Козлов заявил, что в прошлом году в Якутии огонь прошел по свыше 6 млн гектаров леса, а это 69,5% от всей площади пожаров в стране. При этом доля по площади тушения составила всего 2%. В этом году уже наметились предпосылки к повторению ситуации.
«Не давать достоверные данные - это же профессиональное преступление. Это ведь не просто цифры на бумажке, это вопрос безопасности», - заявил глава Минприроды.