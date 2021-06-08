08 июня 2021, 10:35
Минпросвещения объявило о введении цифровых профилей учащихся
Министерство просвещения России подготовило концепцию по формированию «цифрового профиля обучающегося». Данный эксперимент ведомство планируется проводить до конца 2022 года в рамках реализации программы цифровой образовательной среды
Фото: yk24.ru
Министерство просвещения России подготовило концепцию по формированию «цифрового профиля обучающегося». Данный эксперимент ведомство планируется проводить до конца 2022 года в рамках реализации программы цифровой образовательной среды.
По плану министерства, цифровые профили учащихся станут для российских детей обязательными. Создавать профили будут уже при поступлении в детский сад или в первый класс.
Цифровой профиль будет хранить все достижения учащихся, сообщает «КоммерсантЪ».
Ряд экспертов выступили против создания цифровых профилей учащихся школ, поскольку не видят необходимости в хранении образовательных данных.