В Петербурге после экономического форума выросла заболеваемость коронавирусом
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о росте заболеваемости коронавирусом в городе. Напомним, что на прошлой неделе в северной столице завершил работу Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о росте заболеваемости коронавирусом в городе. Напомним, что на прошлой неделе в северной столице завершил работу Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).
В эфире «Радио России» глава города заявил, что по итогам прошедшей недели заболеваемость COVID-19 выросла, но объяснил это «цикличностью вирусной активности».
Александр Беглов в этой связи напомнил, что самым надежным средством против коронавируса остается прививка и призвал горожан вакцинироваться. Чиновник также заявил о готовности Петербурга принимать иностранных граждан для вакцинации
По данным на 7 июня, в Петербурге за сутки было выявлено 854 новых случая заражения коронавирусом.
ПМЭФ проходил со 2 по 5 июня. В ходе мероприятия было сделано 52 тысячи тестов на коронавирус, из которых около 500 оказались положительными.