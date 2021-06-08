Госдума опубликовала заключение к третьему чтению закона о «нежелательных» организациях. Документ еще не прошел второе чтение
На сайте Госдумы РФ в карточке законопроекта об ограничении участия россиян в деятельности «нежелательных» организаций опубликовано заключение правового комитета думы к третьему чтению документа
На сайте Госдумы РФ в карточке законопроекта об ограничении участия россиян в деятельности «нежелательных» организаций опубликовано заключение правового комитета думы к третьему чтению документа. При этом данный законопроект еще не рассматривался депутатами во втором чтении.
Бывший координатор самоликвидированной организации «Открытая Россия» (одноименная британская организация признана нежелательной в РФ) Татьяна Усманова сообщила, что в заключении правовой комиссии Госдумы не содержатся какие-либо замечания по проекту закона.
Заключение к третьему чтению было опубликовано на сайте Госдумы 31 мая. В этот же день законопроект о «нежелательных» организациях был внесен на рассмотрение во втором чтении. Само чтение состоится 9 июня.
«Понятно, что думские единороссы дружно за него проголосуют, но можно же соблюдать хоть какие-то рамки приличий!», - возмутилась по поводу нарушения регламента Татьяна Устинова, слова которой приводит «МБХ медиа».
Напомним, что данный законопроект ужесточает ответственность россиян за сотрудничество с «нежелательными» организациями. Так, уголовная ответственность для членов таких организаций наступит уже после одного административного правонарушения за это деяние (по действующему закону два нарушения в течение года – ред.), а для руководителей - сразу.