Главу Бурятии оштрафовали за разведение костра в неположенном месте во время отдыха на природе
Главное управление МЧС России по Бурятии оштрафовало главу республики Алексея Цыденова за разведение костра во время отдыха на природе. Отметим, что сейчас в регионе действует противопожарный режим, поэтому разведение костров в лесополосе запрещено
Главное управление МЧС России по Бурятии оштрафовало главу республики Алексея Цыденова за разведение костра во время отдыха на природе. Отметим, что сейчас в регионе действует противопожарный режим, поэтому разведение костров в лесополосе запрещено.
Алексей Цыденов написал в Instagram, что его оштрафовали за разведение костра во время майских праздников. Размер штрафа составил 3 тысячи рублей. «И ведь ничего не скажешь. Все правильно!» — сообщил губернатор, добавив, что с наступлением тепла угроза лесных пожаров сильно возросла.
Глава Бурятии призвал граждан не повторять его ошибок и беречь природу.
В МЧС в свою очередь напомнили, что в период действия особого противопожарного режима разводить костер для приготовления пищи разрешается только в специально отведенном и оборудованном для этого месте.