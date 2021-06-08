Профсоюзы попросили президента решить вопрос с индексаций пенсий работающих пенсионеров
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо президенту Владимиру Путину с просьбой решить вопрос с индексацией пенсий работающим пенсионерам
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо президенту Владимиру Путину с просьбой решить вопрос с индексацией пенсий работающим пенсионерам.
Профсоюз выражает озабоченность тем, что соответствующее распоряжение главы государства к настоящему времени так и не было выполнено. Так, Михаил Шмаков в своем обращении указал на то, что кабмин не одобрил ни один из предложенных законопроектов, но и не подготовил собственный вариант.
Действия правительства сдерживают решение вопроса по изменению материального положения тысяч работающих пенсионеров.
ФНПР ранее неоднократно призывала власти в рамках реальной борьбы с бедностью проиндексировать размер пенсий работающих пенсионеров, а также повысить минимальный размер оплаты труда до 41 тысячи рублей.
Напомним, что индексацию пенсий работающих граждан российские власти перестали проводить еще в 2016 году с целью экономии средств Пенсионного фонда России. С тех пор президент Владимир Путин заявляет, что для индексации пенсий нужно «найти деньги».