Испания разрешила въезд в страну привитым от коронавируса туристам
Испания 7 июня открыла свои границы для иностранных туристов, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса. Также с понедельника в испанскох портах могут швартоваться круизные лайнеры
Испания 7 июня открыла свои границы для иностранных туристов, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса. Также с понедельника в испанскох портах могут швартоваться круизные лайнеры.
Минздрава и МВД Испании опубликовали постановление, согласно которому привитый турист должен направить заявку о намерении въехать в страну и подтвердить прохождение полного цикла вакцинации.
За две недели до приезда путешественники должны заполнить анкету через специальное приложение и получить QR-код, который затем необходимо будет показать на паспортном контроле.
Границы открылись для иностранцев, которые сделали прививку от коронавируса вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm или Sinovac-Coronavac. Ни одна российская вакцина в этот список не вошла.