В отношении Андрея Пивоварова возбудили дело из-за невнесения «Открытого Петербурга» в реестр инагентов
Следственные органы возбудили еще одно дело в отношении бывшего исполнительного директора самоликвидированной организации «Открытая Россия» (одноименная британская организация признана «нежелательной» в России) Андрея Пивоварова
Следственные органы возбудили еще одно дело в отношении бывшего исполнительного директора самоликвидированной организации «Открытая Россия» (одноименная британская организация признана «нежелательной» в России) Андрея Пивоварова.
В отношении общественного деятеля завели административное дело по факту невнесения организации в список «иностранных агентов». Речь идет о некоммерческой организации «Открытый Петербург», которая занималась просветительской деятельностью.
Максимальное наказание по этой статье составляет штраф в размере 300 тысяч рублей.
Ранее в отношении политика было заведено уголовное дело по статье о сотрудничестве с нежелательной организацией. Пивоварова задержали в «белорусском стиле» - силовики остановили в аэропорту «Пулково» самолет, на котором политик планировал улететь в отпуск.