МВД утвердило порядок доставления пьяных граждан в вытрезвители
Министерство внутренних дел России утвердило порядок доставления граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, в медицинские вытрезвители и подразделения полиции
Министерство внутренних дел России утвердило порядок доставления граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, в медицинские вытрезвители и подразделения полиции.
Так, сотрудникам полиции разрешается помещать в медвытрезвители пьяных граждан, которые находятся на улицах, площадях, стадионах, вокзалах, железнодорожных станциях, платформах, в скверах, парках, поездах дальнего следования и пригородных электричках, аэропортах, морских и речных портах, автовокзалах и автостанциях, привокзальных площадях и других общественных местах, сообщает ТАСС.
Кроме того, полицейские могут забирать нетрезвых россиян не только с улицы и из общественных мест, но даже из собственных квартир и домов. Для этого граждане, находящиеся в одном помещении с пьяным человеком, должны подать в МВД соответствующее заявление в письменном виде.
Напомним, что система вытрезвителей, существовавшая в годы СССР, была возрождена в современной России 1 января 2021 года. Создавать и следить за вытрезвителями теперь должны региональные власти. В Госдуме при принятии соответствующего законопроекта отметили, что вытрезвители решено возродить с гуманитарной целью, так как нетрезвые граждане часто становятся жертвами злоумышленников.