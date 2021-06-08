МИД России ввел санкции против чиновников и силовиков из Канады
В черный список попали глава Минюста Канады и генпрокурор Дэвид Ламетти, руководитель управления по внутренней политике аппарата глав правительства Марси Суркес, начальник военной разведки Скотт Бишоп, а также другие чиновник и силовики
Министерство иностранных дел России включило в черный список девять граждан Канады, причастных к формированию и проведению антироссийского курса.
В черный список попали глава Минюста Канады и генпрокурор Дэвид Ламетти, руководитель управления по внутренней политике аппарата глав правительства Марси Суркес, начальник военной разведки Скотт Бишоп, а также другие чиновник и силовики.
Всем фигурантам санкционного списка запрещается въезд на территорию Российской Федерации.
В МИД РФ заявили, что власти Канады поддерживают антироссийские санкции, а также поддерживают «ультранационалистический режим в Украине» и русофобские силы в Прибалтике.
Ранее Канада ввела персональные санкции в отношении девяти российских чиновников из-за отравления и ареста оппозиционера Алексея Навального. Речь идет о санкциях против директора ФСБ России Александра Бортникова, главы ФСИН Александра Калашникова, генпрокурора Игоря Краснова, заместителей министра обороны Павла Попова и Алексея Криворучко, главы управления администрации президента по внутренней политике Андрея Ярина и директора Росгвардии Виктора Золотова.
Также Канада присоединилась к антироссийским санкциям, которые были введены из-за присоединения Крыма к РФ.