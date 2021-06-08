Суд присяжных оправдал сына экс-главы правительства Дагестана по делу об убийстве студентки
Суд присяжных Никулинского райсуда Москвы большинством голосов оправдал сына бывшего главы правительства республики Дагестан Мухатара Меджидова по делу об убийстве студентки МГИМО в 2018 году
Суд присяжных Никулинского райсуда Москвы большинством голосов оправдал сына бывшего главы правительства республики Дагестан Мухатара Меджидова по делу об убийстве студентки МГИМО в 2018 году.
В связи с вердиктом Муртузали Меджидов был освобожден прямо в зале суда, сообщает ТАСС.
Адвокат обвиняемого сообщил, что пятеро присяжных признали его невиновным в убийстве девушки, а один присяжный посчитал его виновным.
8 июня в Никулинском райсуд состоится заседание, на котором будут обсуждаться последствия вердикта суда присяжных.
21-летняя студентка МГИМО Томирис Байсафа погибла весной 2018 года в результате падения из окна 4-го этажа. Девушка получила многочисленные переломы, несовместимые с жизнью. Первоначального дело по факту смерти студентки было возбуждено по статье «Доведение до самоубийства», но затем обвинение переквалифицировали на статью «Убийство».
Сын бывшего главы дагестанского правительства был задержан по подозрению в убийстве только год назад.