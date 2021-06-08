Американские ученые нашли доказательства лабораторного происхождения коронавируса
Напомним, что бывший глава Белого дома Дональд Трамп еще с начала пандемии заявлял, что коронавирус распространился по миру из-за утечки из секретной лаборатории в Ухани (Китай), однако в ВОЗ эту версию отвергли
Американские ученые нашли доказательства искусственного происхождения коронавируса COVID-19. Напомним, что бывший глава Белого дома Дональд Трамп еще с начала пандемии заявлял, что коронавирус распространился по миру из-за утечки из секретной лаборатории в Ухани (Китай), однако в ВОЗ эту версию отвергли.
Доктор Стивен Куэй и профессор физики Калифорнийского университета в Беркли Ричард Мюллер написали статью для The Wall Street Journal, в которой говорится о том, что возбудитель COVID-19 имеет генетический след, который никогда не наблюдался у коронавируса «естественного происхождения».
Специалисты заявили, что микробиолог может значительно увеличить летальность коронавируса, встроив особую последовательность в его геном в наиболее подходящем месте. В вирусе SARS-CoV-2 они как раз обнаружили последовательность геномов в комбинации CGG-CGG, которая используется микробиологами для усиления заразности и летальности вирусов. Отметим, что COVID-19, который распространился по всему миру, как раз и отличает высокая степень заразности и большое количество смертей от осложнений.
Кроме того, данная последовательность геномов является своеобразным маяком для отслеживания вставки в лаборатории, так как в природе она встречается чрезвычайно редко.
«Присутствие в CoV-2 последовательности CGG — это убедительное доказательство сплайсинга генов. Научные данные указывают на то, что коронавирус был разработан в лаборатории», - говорится в статье калифорнийских ученых, которую цитирует «Лента.ру».
Президент США Джо Байден в свою очередь поручил специалистам тщательно расследовать данное предположение.