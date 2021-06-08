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Общество
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08 июня 2021, 00:36

Российские власти задумались об обязательной вакцинации гастарбайтеров

Российское правительство может упростить въезд в страну трудовых мигрантов при условии их вакцинации против коронавирусной инфекции. Такими планами поделился вице-премьер Марат Хуснуллин

Российские власти задумались об обязательной вакцинации гастарбайтеров
Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Российское правительство может упростить въезд в страну трудовых мигрантов при условии их вакцинации против коронавирусной инфекции. Такими планами поделился с телеканалом RTVi вице-премьер Марат Хуснуллин.

Правительственный чиновник отметил, что отсутствие трудовых ресурсов в сфере строительства в условиях пандемии COVID-19 стала очень серьезной проблемой. России, например, эта проблема грозит подрывом экономики.

Марат Хуснулин также рассказал, что с целью решения проблемы дефицита трудовых мигрантов на стройки Москвы и Московской области стали привлекать вместо гастарбайтеров осужденных граждан.

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