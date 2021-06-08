08 июня 2021, 00:36
Российские власти задумались об обязательной вакцинации гастарбайтеров
Российское правительство может упростить въезд в страну трудовых мигрантов при условии их вакцинации против коронавирусной инфекции. Такими планами поделился вице-премьер Марат Хуснуллин
Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Российское правительство может упростить въезд в страну трудовых мигрантов при условии их вакцинации против коронавирусной инфекции. Такими планами поделился с телеканалом RTVi вице-премьер Марат Хуснуллин.
Правительственный чиновник отметил, что отсутствие трудовых ресурсов в сфере строительства в условиях пандемии COVID-19 стала очень серьезной проблемой. России, например, эта проблема грозит подрывом экономики.
Марат Хуснулин также рассказал, что с целью решения проблемы дефицита трудовых мигрантов на стройки Москвы и Московской области стали привлекать вместо гастарбайтеров осужденных граждан.