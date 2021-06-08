08 июня 2021, 00:03
Геннадий Онищенко призвал показательно наказывать россиян за отдых за границей
Депутат Госдумы от «Единой России» и бывший глава Роскомнадзора Геннадий Онищенко призвал «показательно наказывать» российских граждан, которые провели отпуск в Тунисе и на Кипре
Фото: stolica-s.su
Депутат Госдумы от «Единой России» и бывший глава Роскомнадзора Геннадий Онищенко призвал «показательно наказывать» российских граждан, которые провели отпуск в Тунисе и на Кипре.
Бывший главный санитарный врач России назвал недопустимыми поездки за границу в разгар пандемии коронавируса. В этой связи он предложил ввести административную ответственность за путешествия в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).
Отдельно Онищенко раскритиковал россиян за поездки в закрытые страны окольными путями. Депутат напомнил, что до введения авиационные санкций против Белоруссии из-за принудительной посадки самолета Ryanair, россияне активно летали в Минск, оттуда - в Киев, а затем в Турцию.