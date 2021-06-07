Оппозиционные политики пожаловались в суд на Роскомнадзор из-за «замедления» работы Twitter
Политики Илья Яшин, Вадим Коровин, Евгений Доможиров, а также фоторедактор «Медузы» (издание включено в реестр СМИ-инагентов) Евгений Фельдман подали в Таганский райсуд иск против Роскомнадзора из-за замедления работы соцсети Twitter
Политики Илья Яшин, Вадим Коровин, Евгений Доможиров, а также фоторедактор «Медузы» (издание включено в реестр СМИ-инагентов) Евгений Фельдман подали в Таганский райсуд иск против Роскомнадзора из-за замедления работы соцсети Twitter.
В своем иске они указали, что надзорное ведомство вмешалось в их право на свободное выражение своего мнения, сообщает портал Znak.com.
Истцы обращают внимание суда на то, что в федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», на которое ссылалось ведомство при замедлении работы Twitter, ни в каких-либо других нормативных актах не прописано право РКН «замедлять» доступ к информации.
Оппозиционные политики требуют от суда обязать Роскомнадзор прекратить практику «замедления» работы сервисов на территории России.
Напомним, что российские власти объявили о «замедлении» работы Twitter в России в начале марта. Поводом для этого послужил отказ соцсети от удаления противоправного контента.