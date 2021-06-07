Стоимость «вакцинных» туров в Россию для иностранных граждан составит 2500 долларов
Глава Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев назвал примерную стоимость «вакцинного тура» в РФ для иностранных граждан. Стоимость такой путевки составит 1500-2500 долларов без учета билетов на самолет
Глава Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев назвал примерную стоимость «вакцинного тура» в РФ для иностранных граждан. Стоимость такой путевки составит 1500-2500 долларов без учета билетов на самолет.
По словам Андрея Игнатьева, в турпакет войдут 21 день проживания в России (минимальное количество дней с учетом 20-дневного перерыва между введением первого и второго компонента вакцины от COVID-19), трансфер из гостиницы до места пункта вакцинации и обратно, а также сама процедура и стоимость препарата.
Для жителей стран СНГ будет разработано «льготное» предложение, сообщает ТАСС.
Глава РСТ отметил, что технически «вакцинные туры» для иностранных граждан уже разработаны, но пока еще не решена проблема их въезда в Россию с учетом ограничений на авиационное сообщение.
Напомним, что во время Петербургского международного экономического форума президент Владимир Путин распорядился до конца июня текущего года организовать платную вакцинацию в России для иностранцев. В свою очередь глава РФПИ (оператор производства вакцины «Спутник V») Кирилл Дмитриев заявил, что в республику Сан-Марино, население которой привили от коронавируса «Спутником V», уже приезжают иностранцы с целью сделать прививку российским препаратом.