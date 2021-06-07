Липецкий депутат Олег Хомутинников уехал из России из-за политического давления
Депутат Липецкого областного совета и основатель «Федеративной партии» Олег Хомутинников сообщил о своем отъезде из России. При этом в сентябре политик планировал принять участие в парламентских выборах в регионе
Депутат Липецкого областного совета и основатель «Федеративной партии» Олег Хомутинников сообщил о своем отъезде из России. При этом в сентябре политик планировал принять участие в парламентских выборах в регионе.
Олег Хомутинников сообщил, что покинул Россию из-за угроз, которые стали ему поступать от липецких властей. Чиновники заявили, что если он не откажется от участия в выборах, то против него будет возбуждено уголовное дело.
«В свете ужесточения действующего законодательства, я, как один из руководителей „Открытой России“, воспринял эти угрозы вполне серьезно», - заявил Хомутинников, слова которого приводит Znak.com. Напомним, что одноименная с «Открытой Россией» британская организация была включена в список нежелательных организаций.
Липецкий политик привел в пример оппозиционера Дмитрия Гудкова, который из-за уголовного преследования в минувшие выходные покинул Россию. Ранее против него было возбуждено дело о неуплате долга за аренду помещения в 2015-2017 гг.
Уголовное преследование Дмитрия Гудкова связано с его планами участвовать в выборах в Госдуму по Тушинскому избирательному округу Москвы, где у него достаточно высокий рейтинг.