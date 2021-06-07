Кремль потребовал от белорусских властей назвать имя спонсора телеграм-канала NEXTA
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал белорусские власти назвать имя «российского олигарха», который финансировал оппозиционный телеграм-канал NEXTA
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал белорусские власти назвать имя «российского олигарха», который финансировал оппозиционный телеграм-канал NEXTA. Ранее об этом сообщил арестованный основатель телеграм-канала Роман Протасевич, но имени спонсора он не назвал.
Напомним, Роман Протасевич в интервью государственному белорусскому телеканалу «ОНТ» заявил, что NEXTA финансировала российская компания, «связанная с Уралом и горной добычей».
Журналисты предположили, что оппозиционер имеет ввиду владельца «Уралхима» и «Уралкалия» Дмитрия Мазепина, который ранее призывал президента Александра Лукашенко начать переговоры с участниками протеста. Однако сам миллиардер опроверг информацию о том, что он финансировал оппозиционный телеграм-канал NEXTA.
Дмитрий Песков по этому поводу заявил, что Дмитрия Мазепина «никто не обвинял ни в чем», а его фамилия в интервью Романа Протасевича даже не называлась. Одновременно с этим представитель Кремля призвал белорусские власти прояснить ситуацию, не играть «в кошки-мышки» и назвать имя российского бизнесмена, спонсировавшего NEXTA.