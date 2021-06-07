Ректор ВШЭ нашел причину бедности в России. Это плохая успеваемость школьников
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов назвал причину бедности в России. По его мнению, в этом виновата плохая успеваемость детей по школьной программе
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов назвал причину бедности в России. По его мнению, в этом виновата плохая успеваемость детей по школьной программе.
В интервью «Известиям» ректор ВШЭ заявил, что в среднем в каждом классе не успевают за школьной программой около 30% учеников. «Что это означает? Что детей выпустят с плохим знанием математики и русского языка, что трансформируется уже в экономическую неуспешность, в необходимость для общества в той или иной степени этих своих граждан содержать», - заявил Кузьминов.
Аналогичный показатель неуспеваемости школьников характерен для Бразилии и Индии, где традиционно высокая безработица.
«В Европе, особенно в Скандинавии, неуспешность свели к 10%. России нельзя отставать», — добавил г-н Кузьминов.
Для повышения успеваемости ректор ВШЭ предложил выдавать «выравнивающие» гранты школам, так как многие «слабые» ученики живут в семьях со сложным материальным положением. Также Кузьминов предложил пересмотреть систему домашних заданий, которая стала рутиной для школьников и учителей.