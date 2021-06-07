07 июня 2021, 14:48
Власти Бурятии вернули антиковидные ограничения из-за роста заболеваемости
Власти Бурятии в связи с ростом заболеваемости коронавирусом снова ввели запрет на проведение массовых мероприятий. Колледжи и вузы переведены на дистанционную работу, а кафе и рестораны могут работать только до 23 часов
Фото: АГН "Москва"
Власти Бурятии в связи с ростом заболеваемости коронавирусом снова ввели запрет на проведение массовых мероприятий. Колледжи и вузы переведены на дистанционную работу, а кафе и рестораны могут работать только до 23 часов.
Ранее республиканский Минздрав сообщил, что коечный фонд в больницах для ковидных пациентов занят на 90%. Сейчас в медицинских учреждениях региона разворачивают дополнительные места.
Бурятия сейчас занимает третье место в России по темпам прироста заболеваемости коронавирусом после Московской и Ленинградской областей. За прошедший месяц в Бурятии количество новых случаев заражений в сутки выросло с 25 до 110 человек.