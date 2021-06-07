Владимир Жириновский призвал ограничить рождаемость, чтобы «все жили хорошо»
Депутат Госдумы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ограничить число детей в семьях. По его мнению, если в каждой семье будет только один ребенок, то рост населения Земли остановится, и «все будут жить хорошо»
Депутат Госдумы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ограничить число детей в семьях. По его мнению, если в каждой семье будет только один ребенок, то рост населения Земли остановится, и «все будут жить хорошо».
В своем Telegram-канале Владимир Жириновский привел в пример Китай, где семьям разрешили иметь трех детей, хотя с 1979 по 2015 гг. в стране действовали ограничения, и разрешалось заводить только одного ребенка.
Депутат считает, что если же в семьях будет по одному ребенку, то на Земле останется миллиард или 500 миллионов человек, но зато все они буду хорошо жить.
«А если Китай и другие страны с огромным населением продолжат политику стимулирования рождаемости, то в середине века на планете будет десять миллиардов человек, и что мы будем с ними делать?», - задался вопросом Жириновский, добавив, что ресурсов на всех не хватит. Кроме того, планета будет задыхаться от вредных выбросов.