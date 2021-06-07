Бойцовский клуб «Ахмат» потратил за год 69,4 млн бюджетных рублей
Чеченский бойцовский клуб «Ахмат» потратил за 2020 году на свою деятельность 69,4 млн рублей из бюджета. Об этом говорится в отчете клуба, опубликованном на сайте Минюста РФ
Чеченский бойцовский клуб «Ахмат» потратил за 2020 году на свою деятельность 69,4 млн рублей из бюджета. Об этом говорится в отчете клуба, опубликованном на сайте Минюста РФ.
По данным «МБХ медиа», половина средств (33,6 млн рублей) была потрачена на проведение и участие бойцов клуба в спортивных мероприятиях. 21,6 млн рублей были выплачены в виде стипендий и поощрений спортсменов.
На зарплату персонала клуба ушло 7,7 млн рублей, а на закупку инвентаря и спортивной формы для бойцов потратили 6,4 млн рублей.
Бойцовский клуб «Ахмат» был создан в 2014 году на базе спортивного клуба «Рамзан». Спортивный клуб принадлежит администрации Чеченской республики.
В 2019 году расходы «Ахмата» составили почти 118 млн рублей, а в 2018 году - 148,6 млн рублей.