В Ростове-на-Дону школа №75 набрала на новый учебный год 19 первых классов
Директор образовательного учреждения Галина Куркина сообщила порталу 161.ру, что заявления на поступление в первый класс подали 609 человек. «Будет 19 первых классов. В буквах это от „А“ до „У“», - отметила директор
В Ростове-на-Дону единственная в микрорайоне Суворовский школа №75 набрала на новый учебный год 19 первых классов.
Директор образовательного учреждения Галина Куркина сообщила порталу 161.ру, что заявления на поступление в первый класс подали 609 человек. «Будет 19 первых классов. В буквах это от „А“ до „У“», - отметила директор.
Школа №75 – единственная на весь микрорайон Суворовский, который много лет стремительно застраивался. Сейчас там сложился гигантский жилой массив при острой нехватке объектов социальной инфраструктуры. Местная школа рассчитана на 1340 учащихся, но по факту там обучается около 4 тысяч человек. Учебное заведение работает на пределе своих возможностей.
Отметим, что ранее мэрия Ростова-на-Дону была вынуждена прекратить выдачу разрешений на строительство новых домов в Суворовском, поскольку ввод новых двух школ запланирован только в 2024 году.