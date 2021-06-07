Дмитрий Мазепин открестился от финансирования телеграм-канала NEXTA
Дмитрий Мазепин заявил, что не финансировал NEXTA и не конкурирует с Михаилом Гуцериевы. Глава «Уралхима» и «Уралкалия» предположил, что «авторы данной политической мелодрамы» хотели показать как западный, так и российский след в белорусских протестах
Миллиардер, владелец «Уралхима» и «Уралкалия» Дмитрий Мазепин опроверг сведения о том, что он финансирует оппозиционный Telegram-канал NEXTA. Бизнесмен отметил, что арестованный основатель этого телеграм-канала Роман Протасевич в своем интервью белорусскому телеканала «ОНТ» не назвал конкретных имен своих спонсоров.
Напомним, Роман Протасевич, которого обвиняют в призывах к массовым беспорядкам, заявил, что NEXTA финансировала компания, «связанная с Уралом и горной добычей». Он также отметил, что эта компания принадлежит крупному олигарху и конкуренту Михаила Гуцериева.
Российские и белорусские журналисты сразу предположили, что речь идет о Дмитрии Мазепине, который во время массовых протестов в Белоруссии высказывался в поддержку оппозиции и призывал президента Александра Лукашенко к диалогу со своими оппонентами.
Дмитрий Мазепин заявил, что не финансировал NEXTA и не конкурирует с Михаилом Гуцериевы. Глава «Уралхима» и «Уралкалия» предположил, что «авторы данной политической мелодрамы» хотели показать как западный, так и российский след в белорусских протестах, сообщает ТАСС.
«Эти же авторы уже говорили про истории Мика и Ника, про вагнеровцев», - напомнил олигарх и добавил, что «финансирование оппозиционных каналов противоречит его убеждениям».
Напомним, что в августе прошлого года в разгар протестов Дмитрий Мазепин призвал Александра Лукашенко начать переговоры с участниками митингов. Бизнесмен тогда заявил, что российские власти не должны оставаться в стороне, чтобы «в пылу непримиримой бессмысленной борьбы» не разрушилось Союзное государство.
Со своей стороны олигарх, который является белорусом по национальности, предлагал создать Комитет национального спасения, а также «прекратить бессмысленное кровопролитие и насилие против мирных граждан».